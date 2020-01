Mart'nália volta ao TCA com show em homenagem a Vinicius de Moraes

Oito meses depois de passar pelo Teatro Castro Alves com o show de lançamento do disco em homenagem a Vinicius de Moraes (1913-1980), a sambista carioca Mart'nália volta a Salvador para repetir a apresentação.

Anunciado originalmente para acontecer na Concha Acústica, o show foi transferido para a Sala Principal esta semana. De acordo com a assessoria da artista, um pedido dela. “Ano passado o teatro foi invadido por uma grande energia, um mar de gente cobriu o TCA e meu desejo era voltar e fazer o mesmo. Surgiu essa oportunidade e preferi mudar. Para quem não viu, o show está lindo e eu quero sentir essa mesma energia em 2020”, explica Mart’nália. A apresentação acontece hoje, em novo horário, às 20h e sem poltrona marcada. A cantora baiana Majur faz a abertura.

Destaque no Grammy Latino como melhor álbum de samba Mart'nália celebra a obra do conterrâneo poeta e compositor Vinicius de Moraes, com arranjos sempre elegantes de Celso Fonseca em parceria com o saudosíssimo Arthur Maia.

Antes do disco, Martn'ália já havia gravado músicas como Tempo Feliz e Pra Que Chorar, parcerias do Poetinha com Baden Powell (1937-2000), prestado tributo a Vinicius em uma série de shows em 2013 e vinha interpretando o cancioneiro dele e de Noel Rosa em apresentações mais recentes.

“Fiquei pensando em fazer um disco novo, mas não fazer algo totalmente diferente, para dar uma relaxada, dar uma descansada. Comecei a pensar não em um disco de carreira, mas em um disco de projeto. Como Tereza Cristina, minha amiga, vascaína que nem eu e parceira tinha gravado Cartola e Noel, decidi ficar só com Vinicius“, recordou em entrevista ao CORREIO em maio.

Gravar o disco e percorrer o Brasil e o mundo com a turnê proporcionara, novas emoções à cantora. “Tem sido uma experiência muito legal e ainda tem aquele gostinho de tudo muito novo, apesar de ser Vinicius, de as pessoas já conhecerem".

Os ingressos adquiridos para a Concha Acústica são válidos para o show na Sala Principal. Os clientes que não se interessarem poderão solicitar o ressarcimento até o dia do evento.

Serviço: Mat’nália canta Vinícius de Moraes | Show de abertura: Majur

Dia: 17 de janeiro (sexta), 20h

Local: Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Classificação indicativa: Livre

Lotação: 1554 lugares s/ poltrona marcada.