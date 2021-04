Marvel e Disney+ divulgam novo trailer da série Loki

A Marvel divulgou um novo trailer de Loki, próxima série do estúdio no streaming Disney+. A prévia mostra que o Deus da Trapaça mexeu com o tempo ao roubar o Tesseract em Vingadores: Ultimato e agora vai precisar ajudar a "arrumar" a realidade.

Com estreia marcada para 11 de junho, Loki (Tom Hiddleston) revelará o que aconteceu com o personagem após os eventos de Vingadores: Ultimato. Além de Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino e Richard E. Grant também estão no elenco da série.