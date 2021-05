Marvel revela datas de próximos filmes, como Pantera Negra: Wakanda Forever

A Marvel divulgou um vídeo nesta segunda-feira (3) para celebrar os cinemas e anunciar títulos e datas de seus próximos filmes. A principal revelação é o título da continuação de Pantera Negra: Wakanda Forever. O longa vai focar em Wakanda e seus outros personagens, de acordo com Kevin Feige, presidente dos estúdios Marvel. Chadwick Boseman, morto em agosto de 2020, não será substituído como o herói por enquanto.

No vídeo, também aparecem as primeiras cenas de Os Eternos, história de uma antiga raça de seres superpoderosos que ganharam poderes devido às experiências de um raça alienígena. Dirigido pela vencedora do Oscar Chloé Zhao (Nomadland), tem no elenco Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh e Don Lee.

Scarlett Johansson interpreta a heroína russa Natasha Romanoff (divulgção)

Além disso, o estúdio definiu as próximas estreias nos cinemas:

Viúva Negra - 9 de julho

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis - 3 de setembro

Os Eternos - 5 de novembro

Spider-Man - No Way Home - 17 de dezembro

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de março de 2022

Thor - Love and Thunder - 6 de maio de 2022

Pantera Negra: Wakanda Forever - 8 de julho de 2022

Capitã Marvel 2 - The Marvels - 11 de novembro de 2022

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania - 17 de fevereiro de 2023

Guardiões da Galáxia - Volume 3 - 5 de maio de 2023