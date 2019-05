Mascote da Copa América, Zizito visita pontos turísticos de Salvador

A Copa América ainda não começou, mas nesta quarta-feira (23) a capital baiana sentiu o primeiro gostinho da competição. Mascote oficial do torneio, a capivara Zizito - nome escolhido em homenagem ao ex-jogador Zizinho, visitou alguns pontos turísticos de Salvador e a Fonte Nova. O estádio vai receber cinco jogos durante a competição.

Durante o período da tarde, Zizito marcou presença no Centro de troca de ingressos da Copa América, localizado no segundo piso do Shopping Bela Vista. A capivara fez a alegria de crianças como o pequeno Heitor, de apenas cinco anos. Ao lado do pai, o investidor esportivo Fabrício Gomes, ele posou ao lado de Zizito.

Enquanto o filho se divertia com a mascote, Fabrício contava as horas pelos jogos do torneio. Com ingressos garantidos para o duelo entre Argentina e Colômbia e o jogo das quartas de final, ele, inclusive, tem na ponta da língua os craques que espera ver de pertinho.

"Vamos ter a oportunidade de ver bons jogadores aqui, principalmente os da Argentina como Messi, Agüero, Di Maria... A expectativa é boa para ver esses atletas, e também um bom jogo nas quartas de final", disse.

Nesta quarta-feira, o movimento no centro de troca dos bilhetes foi bem tranquila. Ao todo, 480 mil ingressos já foram vendidos para a Copa América. O Comitê Organizador Local (COL) não divulgou os dados da capital baiana, mas os jogos entre Argentina x Colômbia, no dia 15 de junho, e Brasil x Venezuela, três dias depois, estão com os bilhetes esgotados.

Quem ainda tenta de garantir a presença em um dos dois jogos terá uma última esperança. De acordo com Thiago Jannuzzi, Gerente Geral de Competição do Comitê Organizador Local, um novo lote de ingressos vai ser lançando ainda esse mês.

"O Comitê ainda tem previsto para esse mês lançar um último lote de ingressos, a quantidade ainda não foi definida, mas proporcionaria entradas para esses jogos que neste momento estão esgotados. Esperamos colocar mais uma carga à disposição, não só do público baiano, mas do público mundial que tem o interesse de assistir esses jogos", disse.

Os outros jogos que serão disputados na Fonte Nova ainda estão com ingressos disponíveis. São eles: Colômbia x Paraguai, Equador x Chile e as quartas de final.