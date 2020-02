Mascote do Atlético-MG é afastado após gesto sexista com jogadora

O funcionário que atua como mascote do Atlético-MG foi afastado pelo clube após uma atitude polêmica com uma zagueira no último domingo (16), no Mineirão. O 'Galo Doido' pediu para a jogadora Vitória Calhau dar uma voltinha, para exibir seu corpo aos torcedores. Depois, esfregou as mãos e levou-as à boca.

A atitude aconteceu no intervalo da partida do time masculino contra a Caldense, pelo Campeonato Mineiro. No intervalo do jogo, a equipe feminina do Atlético-MG e o atacante Diego Tardelli, novo reforço do elenco masculino, foram apresentados. Veja o vídeo: