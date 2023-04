Mascote do Náutico rouba a cena e entrega alianças em casamento

Uma participação ilustre roubou a cena em um casamento de dois torcedores do Náutico. O escolhido para entregar as alianças aos noivos, os jornalistas Diego Toscano e Isabela Veríssimo, foi nada menos que o mascote do clube. A cerimônia aconteceu na noite do último sábado (15), em Recife.

As imagens foram publicadas pelo alvirrubro nas redes sociais. Com um sapato social, short, meião, camisa do time e um blazer nas cores do Náutico, o Timbu chamou a atenção de todos os presentes.

"Sapato social, short, camisa do Náutico e um BLAZER! É estilo demais pra um timbu só, mas a ocasião pedia, né? Felicidades aos alvirrubros Diego e Isabela que casaram neste sábado com direito ao timbu levando as alianças. Mais alguém aí sonha em casar assim?", postou o clube.

Horas depois da publicação, os noivos interagiram no post do Náutico, agradecendo pela presença do mascote no casamento.

“Realizamos um dos maiores sonhos da nossa vida com uma parte importantíssima dela entregando as alianças. Obrigado Timbu de Chernobyl e obrigado Náutico. Vocês fizeram nossa cerimônia muito mais especial!!”, escreveu Diego.

“Só ele poderia ser o guardião da nossa aliança. Timbu de Chernobyl, obrigada por tudo”, agradeceu Isabela.