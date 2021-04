Massagens sensuais proporcionam bem-estar físico e emocional

Em tempos em que são registrados elevados níveis de estresse, ansiedade e depressão na maior parte das pessoas, sessões de massagem têm feito toda a diferença para uma melhor qualidade de vida.

Neste campo, as técnicas orientais sensuais ganham cada vez mais espaço entre os brasileiros, que buscam aumentar a autoestima e o vínculo e a cumplicidade com o parceiro.

Entre as massagens sensuais mais procuradas estão a tântrica, tailandesa, nuru e sensitive, cada qual com características e benefícios próprios. Conheça um pouco sobre elas.

Tântrica

Baseia-se nos princípios do tantra, uma prática espiritual milenar originária da Ásia Central e do Sudeste Asiático. Na maioria das práticas modernas no Ocidente, a massagem tântrica envolve massagear e estimular todo o corpo, com foco particular em áreas erógenas. Também incorpora elementos de respiração, meditação e atenção plena. A técnica tem ainda componentes espirituais e energéticos, em que o praticante ajuda a mover a energia do receptor por todo o corpo para promover a cura interior.

A massagem tântrica reduz o estresse, a ansiedade e a depressão. Melhora a compreensão e amor próprio e a qualidade do sono e de vida. Aumenta a confiança, o desejo e o desempenho sexual. Da mesma forma, atua na remoção de bloqueios físicos e mentais, na resolução da ejaculação precoce.

Sensitive

Realizada com a ponta dos dedos, a partir de movimentos muito leves, a massagem sensitive é uma espécie de preliminar no sexo tântrico.

Desperta a consciência da bioeletricidade e eleva as ondas de prazer e os níveis de endorfina, serotonina e oxitocina, encadeando vários agrupamentos musculares na reação neurológica. Também pode promover uma cura mais rápida, aumentando o fluxo sanguíneo e reduzindo a inflamação local.

Tailandesa

É melhor para pessoas que desejam uma forma de massagem mais ativa voltada a reduzir e aliviar a dor e o estresse. Ajuda a melhorar a flexibilidade, a circulação e os níveis de energia.

A massagem tailandesa trabalha todo o corpo por meio de uma sequência de movimentos semelhantes ao alongamento iogue. O massagista usa as palmas das mãos e os dedos para aplicar uma pressão firme no corpo. O adepto também é esticado e torcido em várias posições.

Nuru

Técnica de massagem japonesa, ela requer que um ou mais massagistas esfreguem seu corpo contra o do cliente, quando ambos estiverem nus e cobertos com uma loção de massagem incolor e inodora.

Durante a massagem, os participantes tentarão obter o maior contato físico possível, desencadeando fortes sensações táteis destinadas a aliviar o estresse. O principal componente do gel usado nas massagens é a substância obtida a partir das folhas da planta da alga marrom Sphaerotrichia divaricata.

A massagem nuru relaxa a musculatura, desintoxica o organismo, provoca maiores sensações de prazer e faz com que o parceiro ou a parceira sinta-se muito bem.