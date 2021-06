Mastercard desiste de expor a marca na Copa América

A Mastercard anunciou na terça-feira (8) que não irá mais expor a sua marca durante a Copa América, que acontece no Brasil a partir do domingo (13).

A empresa disse que não fará a exibição da marca nas placas de publicidade que ficam ao redor dos campos, nem nas entrevistas de jogadores e técnicos. Ações programadas para o torneio não serão mais feitas.

Com isso, a empresa de cartão de crédito não vai ativar seu patrocínio. Não foi explicado o motivo da decisão. “Após análise criteriosa, decidimos por não ativar nosso patrocínio à Copa América no Brasil”, disse a Mastercard, segundo a revista Veja.

Essa não ativação não implica em cancelamento do patrocínio, mas sim que a empresa preferiu não associar sua marca à competição.

O torneio aconteceria na Colômbia, que desistiu por conta do momento de instabilidade social que vive, e depois na Argentina, que também resolveu não ser sede por causa do agravamento da pandemia no país. O Brasil então virou opção e aceitou sediar a Copa América, mesmo em meio a críticas.

Os próprios jogadores da seleção brasileira criticaram a realização do torneio, divulgando um manifesto com críticas à Conmebol. Mesmo assim, afirmaram que não vão desistir de jogar a competição.