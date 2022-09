Masterchef: a disputa agora é entre profissionais

Reality Nada de descanso. A TV Band encerrou na última terça a edição 2022 no MasterChef com o time de amadores e já começa na terça (13), às 22h30, uma versão com um grupo de cozinheiros profissionais. Doze chefs, vindos de diferentes estados, estão na batalha semanal.

Esta é a quarta temporada do MasterChef Profissionais, que contará com nove episódios. O programa também será exibido às sextas, às 18h25, no canal Discovery Home & Health e on-demand no discovery+ a partir do dia 16. O público ainda pode acompanhar a atração pelo YouTube oficial.

Depois de quatro anos, a versão voltada para chefs trará provas com complexidades distintas. E vai testar a capacidade de adaptação e inovação dos candidatos - como eles tiveram que fazer durante a pandemia. “Muitos sotaques vão se cruzar na luta para demonstrar quem é o melhor. Tem participante com passagens por restaurantes estrelados no currículo e também jovens que descobriram a profissão há pouco tempo” afirma Marisa Mestiço, diretora do talent show.

Os competidores têm entre 23 e 43 anos e garantem que vão fazer tudo para levar os prêmios e o sonhado troféu para a casa. A temporada marca ainda a volta do vestiário, onde os cozinheiros se preparam para enfrentar todos os desafios e mostram como se comportam fora da tensão da cozinha.

“O MasterChef Profissionais é um formato já consagrado e envolve muito risco. Quando estamos falando com um cozinheiro profissional, que já tem o próprio restaurante, e ele sai dessa zona de conforto disposto a ser julgado por outros chefs que são colegas de profissão, isso gera uma competitividade ainda maior entre eles e mais emoção para quem está em casa assistindo”, enfatiza a apresentadora Ana Paula Padrão. Ela divide o comando com os chefs jurados Helena Rizzo, Erick Jacquin e Henrique Fogaça.