MasterChef - A Revanche estreia nesta terça (15)

A partir desta terça (15), o talent show de gastronomia Master Chef vai estar de volta nas noites de terça da Band em um novo formato, MasterChef - A Revanche.



Dessa vez o programa apresentado por Ana Paula Padrão e que traz como jurados os chefs de cozinha Paola Carosella, Henrique Fogaça e Érick Jacquin, traz de volta para uma competição ainda mais desafiadoras, ex-participantes das outras seis temporadas do programa de cozinheiros amadores.



No primeiro episódio, 20 cozinheiros vão disputar duelos entre si para decidir quem vai entrar de vez em uma das 10 vagas do programa. A cada desafio os três jurados vão escolher os melhores pratos e os cozinheiros vão garantir a dolmã para entrar definitivamente no programa.



Os desafios vão acontecer através de um sorteio feito pela apresentadora, onde um dos cozinheiros escolhe seu oponente. O ex-participante sorteado vai escolher o seu adversário e é o escolhido quem vai determinar o tema gastronômico da batalha. Os desafios, assim como nas outras edições, valem prêmios. Os vencedores das provas individuais vão acumular R$ 1 mil em compras e o grande vencedor vai receber R$ 250 mil do Banco do Brasil, um curso de técnicas tradicionais da culinária francesa no Le Cordon Bleu Rio de Janeiro, uma cozinha completa da nova linha da Brastemp, Gourmand, uma cozinha equipada com produtos da Tramontina e o troféu do programa.



Além da Band, a partir do dia 18 de outubro o MasterChe f- A Revanche, vai ao ar todas às sextas, às 20h30 no canal fechado Discovery Home & Health, com reapresentação dia de quarta-feira, às 20h30.

Serviço

O quê: MasterChef - A Revanche

Onde: Canal Band

Quando: Terça, dia 15 de outubro, às 22h45