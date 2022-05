MasterChef traz disputa com sabor, foco e muita treta

As noites de terça voltam a ficar mais saborosas. Pelo menos para quem curte acompanhar os embates gastronômicos do MasterChef Brasil, que estreia nesta terça (17) sua 9ª temporada. É isso mesmo, o reality da Band está no ar desde 2014, renovando ano a ano a busca por talentos amadores nas cozinhas nacionais.

Conduzida mais uma vez por por Ana Paula Padrão, a edição traz 17 episódios e reúne tudo o que o telespectador ama na disputa: caixas misteriosas, ingredientes exóticos, receitas que qualquer pessoa acha que sabe fazer e aquelas que todos têm certeza de que não conseguem reproduzir. A tarefa de orientar e julgar os pratos segue com Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Helena Rizzo - que entrou ano passado no lugar de Paola Carosella.

“Para brigar pelo prêmio deste ano, teremos os mais intensos e aguerridos competidores que já passaram por aqui. Eles foram escolhidos entre milhares de candidatos e sabem cozinhar bem. Mas, além de serem bons com as panelas, são extremamente competitivos ”, avisa Marisa Mestiço, diretora da atração. A faixa-etária dos 16 competidores varia entre 23 e 51 anos. Entre eles, está a estudante de Letras baiana Melina, de 29 anos.

Pela primeira vez, o programa também ganha uma nova locação: os estúdios da histórica companhia de cinema Vera Cruz, em São Bernardo do Campo (SP). As gravações externas também estarão de volta. Além do troféu, o vencedor vai levar para casa o valor de R$ 300 mil e outros prêmios dados pelos patrocinadores.

Para Ana Paula Padrão, cozinhar bem não será o único requisito importante na disputa. “Os aspirantes a chefs precisam aprender a jogar, assistir às edições anteriores – principalmente as primeiras – e entender que inocência demais também não leva para a final. Tem que dominar o fogão, mas é necessário saber que está em um game show e não só em um concurso de gastronomia. Ele irá competir com pessoas que podem ser mais ‘malandras’, então é preciso que se posicione no jogo”, conclui a apresentadora..