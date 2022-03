Mastruz com Leite é convidada do Forró do Tico

Após dois anos sem festejar o São João, as grandes bandas de forró já voltaram a botar o pé na estrada e retomaram seus shows pelas capitais e interiores do Brasil. A banda Mastruz com Leite, por exemplo, vem a Salvador nesta sexta (25), às 21h, para participar da primeira edição dos Ensaios do Forró do Tico na AABB. Ingressos custam R$ 70 e estão à venda no Bora Tickets. Apresentação do comprovante de vacinação contra covid é obrigatória.

O grupo cearense promete um repertório recheado de sucessos consagrados, como Saga de Um Vaqueiro, A Praia, Razões, Tatuagem, Flor de Mamulengos, entre outros. Logo após o show da Mastruz, a banda Forró do Tico, anfitriã da noite, sobe ao palco pra continuar agitando a festa. Os ensaios aconteceram sempre às sextas-feiras até a o último fim de semana de junho.

Forró do Tico é anfitrião (divulgação)