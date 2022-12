A partir de agora é vencer ou vencer! A fase mata-mata da Copa do Mundo do Catar começa neste sábado (3), quando os dois primeiros jogos das oitavas de final do Mundial serão disputados. Quem levar a melhor, avança às quartas de final. O time que não se impor, faz as malas e volta pra casa mais cedo. Se o vencedor não for definido nos 90 minutos regulamentares, a partida segue para a prorrogação. Caso a igualdade no mercador persista, a decisão vai para os pênaltis. Confira a seguir a agenda deste 14º dia de torneio. Os duelos não interferem no confronto do Brasil nas quartas de final, caso a equipe verde e amarela passe pelas oitavas.

Holanda x Estados Unidos

Depois de vencer Senegal, Catar e empatar com o Equador na fase classificatória, a Holanda vai enfrentar os Estados Unidos, que vem de vitória contra Irã e empates com País de Gales e Inglaterra. O jogo será às 12h, no estádio Internacional Khalifa, e terá trio de arbitragem brasileiro. Wilton Sampaio apita a partida com o auxílio dos assistentes Bruno Boschilia e Bruno Pires. Apesar de ter se classificado como líder do Grupo A, a Holanda comandada por Van Gaal ainda não mostrou um futebol empolgante. Os Estados Unidos se classificaram como o segundo colocado do Grupo B. A partida terá transmissão dos canais Globo, SporTV e dos serviços de streaming Globoplay e FIFA+.

Argentina x Austrália

A Argentina passou por um susto daqueles na estreia da Copa do Mundo, quando perdeu de virada para a Arábia Saudita, mas conseguiu se recuperar ao bater Polônia e México e se classificar em primeiro lugar do Grupo C. Para esse jogo decisivo, a equipe hermana pode não contar com o atacante Di María, que está com um desgaste muscular e é dúvida. O favorito a ficar com a vaga caso ele não tenha condições de iniciar em campo é Leandro Paredes. Segunda colocada do Grupo D, a Austrália foi goleada pela França na estreia, mas depois também venceu duas vezes, Tunísia e Dinamarca. O país da Oceania volta a disputar as oitavas de final do Mundial após 16 anos. O jogo será transmitido pelos canais Globo e SporTV e pelos serviços de streaming Globoplay e FIFA+.