Mata-mata da Liga dos Campeões promete fortes emoções com duelo de gigantes

A Copa do Mundo saiu de cena, mas os fãs de futebol não ficarão órfãos por muito tempo, já que a Liga dos Campeões da Europa retorna em fevereiro de 2023. A principal competição de clubes do planeta já está na fase eliminatória, com confrontos de tirar o fôlego.

Na primeira fase, o bom futebol tomou conta, com algumas surpresas. No Grupo B, por exemplo, o Atlético de Madrid ficou em último lugar e não se classificou. Já o Napoli-ITA superou o gigante Liverpool-ING e passou na primeira colocação do Grupo A, assim como o Benfica-POR, que ficou na frente do Paris Saint-Germain-FRA no Grupo H.

Além desses times, outros doze clubes avançaram para o mata-mata: Real Madrid-ESP, RB Leipzig-ALE, Bayern de Munique-ALE, Porto-POR, Brugge-BEL, Internazionale-ITA, Tottenham-ING, Frankfurt-ALE, Chelsea-ING, Milan-ITA, Manchester City-ING e Borussia Dortmund-ALE.

Para quem gostou de aposta Copa do Mundo e se entreteve durante o Mundial, os duelos das oitavas de final da Champions - que serão nos dias 14,15, 21 e 22 de fevereiro, com volta em 7, 8, 14 e 15 de março – serão uma nova oportunidade para tentar a sorte nos jogos que prometem ser eletrizantes.

Bayern de Munique x PSG

O Paris Saint-Germain fez grande primeira fase, com 14 pontos conquistados. Mesmo assim, por causa de um gol, passou em segundo lugar. Agora, o estrelado time terá logo de cara um dos principais favoritos ao título à frente. Os parisienses apostam na força da principal dupla do futebol mundial da atualidade, e que dominou a Copa do Mundo: Kyllian Mbappé e Lionel Messi. A equipe ainda conta com Neymar e outras estrelas do futebol.

Os alemães, por sua vez, ostentam a força de sempre, mas não vivem o melhor momento. O técnico Julian Nagelsman ainda não conseguiu passar à equipe sua melhor versão, e as lesões também incomodam. O goleiro Neuer quebrou a perna enquanto esquiava após a Copa do Mundo, e está fora da temporada. A tendência é que o Bayern de Munique vá ao mercado, e nomes como Keylor Navas e Livakovic estão na pauta. O atacante Sadio Mané também está machucado.

O duelo tende a ser equilibrado, mas as estrelas do PSG, se chegarem em bom momento como o atual, podem mudar a situação.

Real Madrid e Liverpool

Espanhóis e ingleses irão repetir a final da última Liga dos Campeões, conquistada pelo Real Madrid, com gol de Vini Júnior. Os times também decidiram a competição em 2018 e, mais uma vez, a equipe branca levou a taça.

Em termos de tradição, o duelo é o mais pesado da atual competição. De um lado, o indiscutível Real Madrid, com 14 títulos conquistados da Champions. Do outro, o Liverpool, hexacampeão e figura constante nas fases finais dos últimos anos. É bem verdade que o time de Jurgen Klopp não faz grande temporada, mas a expectativa é que a pausa para a Copa do Mundo tenha sido proveitosa para comissão técnica e elenco acertarem o que está errado.

O Real Madrid parte com um leve favoritismo, até por decidir em casa. Como diz o ditado, 90 minutos no Santiago Bernabéu é muito tempo.

Milan x Tottenham

Após quase dez anos, o Milan finalmente conseguiu voltar a um mata-mata de Liga dos Campeões. A equipe italiana tem sete títulos e é a segunda maior vencedora da competição, mas passou anos e anos de angústia, que foram encerrados na última temporada. Os rossoneri voltaram a ser campeões italianos, e retornaram ao posto de destaque no futebol europeu.

A expectativa do time é chegar longe na atual edição, sem a pressão de ser campeão europeu novamente. O Milan passa longe do favoritismo, mas espera que a camisa possa pesar. O Tottenham, no entanto, quer repetir a brilhante campanha de 2019, em que foi vice-campeão. A equipe do Norte de Londres aposta no seu poderoso ataque: Harry Kane, Richarlison e Heung-min Son.

Outros confrontos

Os demais duelos das oitavas de final também devem ser de tirar o fôlego. Brugge e Benfica fazem “jogo de zebras”, enquanto o Manchester City, no sonho do título inédito, enfrenta o RB Leipzig. Frankfurt x Napoli, Porto x Internazionale e Borussia Dortmund x Chelsea completam o mata-mata.

Este conteúdo não reflete nem total nem parcialmente a opinião do Jornal Correio e é de inteira responsabilidade do autor.