Maternidade de Camaçari faz campanha de doação de sangue

A Maternidade Regional de Camaçari iniciou o mutirão de cirurgias eletivas na última segunda-feira (13), o que aumentou em 134% o número de atendimentos.

O agendamento das pacientes que participam do mutirão foi feito durante pela Feira Março Mulher, da Secretaria de Saúde da Bahia (SESAB) que aconteceu entre os dias 8 e 12 de março, na Arena Fonte Nova. Para garantir que o estoque de sangue se mantenha estável, a MRC decidiu fazer a campanha de doação e assim manter a oferta de transfusões em caso de necessidade.

Como doar

O banco de coleta fica no Hospital Geral de Camaçari (HGC), ao lado da maternidade, e tem déficit maior em sangues do tipo O e B - mas há necessidade de outros tipos sanguíneos também.

Com apenas uma bolsa de sangue, é possível salvar a vida de até quatro pessoas. Para doar, é só comparecer no hospital bem alimentado e com um documento de identidade com foto, além da boa vontade para ajudar o próximo.

O HGC fica localizado ao lado da maternidade, a cerca de 10 minutos a pé. O procedimento é rápido, seguro e quem doa tem um dia de folga no trabalho.

Quem não pode doar

- Quem tomou a vacina da gripe (influenza) ou Coronavac (Covid) nas últimas 48 horas.

- Quem tomou as demais vacinas contra a Covid-19, como Astrazeneca, Pfizer e Jassen, por 07 dias.

- Quem tiver feito tatuagem nos últimos 12 meses ou endoscopia nos últimos 6 meses

- Quem tiver ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores ao exame

- Mulheres que estejam gestantes ou amamentando

- Menores de 16 anos ou jovens entre 16 e 18 anos sem um responsável legal

- Pessoas com menos de 50 kg