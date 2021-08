Mateus Aleluia faz palestra musical sobre o afrobarroco

Para conhecer mais sobre o cruzamento das matrizes culturais que formaram o Brasil, o Centro Cultural Vale Maranhão apresenta, nesta sexta, às 19h, o espetáculo online Canto dos Recuados - Afrobarroco em Palestra Musical, protagonizado pelo cantor, compositor e instrumentista Mateus Aleluia. A exibição gratuita será no Youtube do centro cultural. Tendo a música como guia, o artista tematiza assuntos abordados durante a vivência entre o Brasil e a África, especialmente em Angola, onde morou. No palco, Aleluia promete democratizar a história por meio de palavras cantadas."Pretendemos sensibilizar a sociedade para uma abordagem consciente sobre a riqueza da cultura brasileira, bem como salientar a forma como os povos oriundos do continente africano que aportaram no Brasil contribuíram para a construção do perfil cultural tal como conhecemos hoje”, pondera Aleluia. Canto dos Recuados apresenta-se em forma de palestra musical sobre cultura a afrobarroca e sua expansão humana para o Brasil. A ideia é ampliar os conhecimentos sobre a história das diásporas africanas e seu legado no Brasil, abordando o sincretismo cultural e religioso das culturas indígena, portuguesa e africana, cujo perfil cultural confere hoje ao Brasil a condição de maior expressão afrodescendente fora da África.