Matheus Bahia recebe oferta da Bélgica e pode deixar o tricolor

Cria das categorias de base do Bahia, o lateral esquerdo Matheus Bahia pode não seguir no tricolor em 2022. O jogador recebeu proposta do Club Brugge, da Bélgica. A informação foi divulgada inicialmente pelo repórter André Hernan, da TV Globo, e confirmada pelo CORREIO.

Matheus Bahia tem 22 anos e está na sua segunda temporada no time principal. Esse ano, o lateral revezou a titularidade na posição com Juninho Capixaba, mas terminou o ano como titular do técnico Guto Ferreira. Ao todo ele esteve em campo em 51 jogos, marcou três gols e deu cinco assistências.

Essa não é a primeira vez que Matheus Bahia desperta o interesse de times da Europa. No meio da temporada ele foi sondado pelo Porto, mas a negociação não avançou. Oficialmente o Bahia não comenta situações relacionadas a contratações ou venda de atletas.

Caso a venda de Matheus Bahia seja concretizada, o tricolor ficará sem os dois laterais esquerdo das duas últimas temporadas. Juninho Capixaba não terá o contrato renovado e vai ser devolvido ao Grêmio. Atualmente, além de Matheus Bahia - que possui vínculo até o final de 2023 -, o Esquadrão conta com Mayk, da equipe sub-23, para o setor.