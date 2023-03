Matheus Trindade vai reforçar o Vitória na Série B

O Vitória terá mais uma opção de volante para a disputa da Série B do Brasileiro. O clube acertou a contratação de Matheus Trindade. O jogador de 27 anos é esperado na Toca do Leão esta semana para assinar contrato até o fim da temporada. A informação foi publicada inicialmente pelo canal Canto Rubro-Negro e confirmada pelo CORREIO.

Matheus Trindade tem vínculo com o Tombense até dezembro e os últimos detalhes da liberação do jogador junto a um dos adversários do rubro-negro na divisão de acesso estão sendo ajustados. O volante defendeu a equipe mineira em 11 jogos nesta temporada, sete deles como titular.

O novo reforço tem experiência na Série B. Antes de retornar para o Tombense, clube que já havia defendido em 2019, Matheus Trindade jogou a segunda divisão pelo Náutico, em 2020 e 2021, e pelo Brusque, em 2022. Com a equipe catarinense, ele entrou em campo 23 vezes na competição, 13 delas como titular.

O volante também tem no currículo outros clubes brasileiros como Joinville e Atlético-GO, além de experiências internacionais, no Jamshedpur FC e no FC Goa, ambos da Índia.

Com Matheus Trindade, o Vitória passará a ter seis volantes no elenco. Ele brigará por espaço com Léo Gomes, Rodrigo Andrade, Pedro Bicalho, Charlys e Diego Fumaça. Este último chegou à Toca do Leão na semana passada.

Após eliminações precoces no Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Vitória realiza atualmente uma intertemporada com foco na disputa da Série B do Brasileiro. A estreia rubro-negra no torneio acontecerá em 14 ou 15 de abril, contra a Ponte Preta, no Barradão.