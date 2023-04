Matheusinho é apresentado pelo Vitória: 'Oportunidade da minha vida'

Um dos destaques do Campeonato Gaúcho deste ano pelo Ypiranga-RS, Matheusinho agora quer fazer sucesso com a camisa do Vitória na Série B do Brasileiro. O atacante de 25 anos foi apresentado oficialmente pelo rubro-negro no começo da tarde desta terça-feira (11).

"Eu levo como a oportunidade da minha vida, da minha carreira. É um time de camisa e de camisa pesada. Estou muito ansioso para já entrar nos gramados e dar o meu melhor", vibrou o jogador.

O Vitória estreia na competição nacional no domingo (16), às 18h, quando recebe a Ponte Preta, no Barradão. Matheusinho participará de apenas cinco treinamentos até lá, mas já quer pintar dentro das quatro linhas.

"Estou muito ansioso para começar os treinos, vestir a camisa e, se eu for jogar, eu vou dar o meu melhor", prometeu. "Mas aí é com a comissão técnica", completou.

O atacante chegou a Salvador na noite de segunda-feira (10) e passou por exames médicos e físicos esta manhã, antes de seguir para o Shopping Paralela, onde foi apresentado, durante o feirão de associação promovido pelo Vitória até domingo.

Ele viu a torcida de perto e se apresentou para ela: "Gosto do drible e de clarear as jogadas. O torcedor do Vitória vai poder me ver com muita velocidade quando eu estiver com a bola e sem ela também", avisou.

Revelado pela base do Figueirense, Matheusinho também tem no currículo passagem por Hercílio Luz e Caxias. Ele chegou ao Ypiranga-RS nesta temporada. Fez 14 jogos, 13 deles como titular e marcou um gol. Para assinar com o Vitória, o jogador rescindiu o contrato que tinha com a equipe gaúcha. O vínculo com o rubro-negro é de três temporadas.

Com o Vitória, Matheusinho vai disputar a Série B do Brasileiro pela segunda vez na carreira. Em 2019, ele jogou o torneio pelo Figueirense, mas não conseguiu comemorar o acesso. Agora com as cores vermelha e preta, o atacante quer viver um outro final de temporada .

"Eu acho que todos os jogos vão ser difíceis. O campeonato da Série B é muito nivelado e nós não podemos perder pontos", alertou.