Matheusinho e Zé Hugo acirram disputa no ataque do Vitória

Zé Hugo foi o titular nas duas primeiras rodadas da Série B do Brasileiro, mas Matheusinho colocou fogo no jogo contra o ABC ao deixar o banco de reservas do estádio Frasqueirão, em Natal. O último dos 12 jogadores contratados para reforçar o elenco na competição nacional foi fundamental para a construção do placar de 3x0 diante da equipe potiguar no domingo (23) passado.

Matheusinho deu a assistência para o gol de Gegê e teve participação nos dois pênaltis convertidos por Léo Gamalho. Um belo cartão de visitas na estreia dele com a camisa vermelha e preta. O atacante foi relacionado para a primeira partida, contra a Ponte Preta, mas não foi utilizado.

A atuação o credenciou ainda mais para brigar por uma vaga entre os titulares. Nos treinamentos ao longo da semana na Toca do Leão, o técnico Léo Condé tem revezado bastante os dois jogadores no onze inicial, mas a tendência é que Zé Hugo seja mantido no time que vai enfrentar o Londrina na sexta-feira (28), às 19h, no Barradão.

Se no ataque não faltam peças, no setor de contenção o técnico Léo Condé segue com poucas opções. Lesionado, o zagueiro e volante Marco Antônio ainda passa por tratamento médico. O volante Diego Fumaça já trabalha com o grupo, mas de forma controlada e ainda não está à disposição para jogar. Os dois tinham a preferência do comandante rubro-negro para a função de primeiro homem de meio-campo, que deve ser mantida com Léo Gomes.

O meia Giovanni Augusto dificilmente estará pronto para o confronto com o Londrina. Com um edema na coxa, ele fez tratamento de fisioterapia nesta quarta-feira (26) e um trabalho na academia.

A zaga formada por Camutanga e Wagner Leonardo será mantida. Camutanga teve um mal-estar, consequência de um quadro gripal, e foi substituído por João Victor durante o jogo contra o ABC, mas treinou normalmente ontem e hoje. Antes do jogo contra o Londrina, o Vitória fará mais um treinamento, na quinta-feira (27) à tarde, na Toca do Leão.