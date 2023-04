Matinê de Domingo tem estreia com Danton Mello e Carol Castro

Protagonizado pelos atores Danton Mello e Carol Castro, o filme Ninguém é de Ninguém é a atração da matinê do Cine Metha - Glauber Rocha deste domingo (23). O longa dirigido por Wagner de Assis (Nosso Lar e Kardec) é baseado no livro homônimo de Zíbia Gasparetto e conta uma história de ciúmes, desconfiança e tragédia. A sessão acontece às 10h30 e os ingressos custam apenas R$ 5.

Casados e com dois filhos, Roberto (Mello) e Gabriela (Castro) enfrentam as dificuldades trazidas pelo desemprego dele, fazendo com que ela sustente a casa. Depois de um tempo, Roberto desenvolve um ciúme doentio e imagina que a esposa está de caso com o chefe dela (Rocco Pitanga), um homem que também vive um casamento em crise.

O dia da matinê também será marcado pelo encerramento da Mostra Ecofalante, que teve início dia 12, com programação totalmente gratuita. A programação do festival pode ser conferida no site ecofalante.org.br.

Construído em área que abriga cinemas desde 1919, o Cine Metha - Glauber Rocha é um pequeno complexo cultural, com quatro salas de exibição e a Livraria do Glauber, onde acontecem lançamentos e outros eventos. Com projetos de formação de público e programação diversa, o Cine tem patrocínio e apoio institucional do grupo empresarial baiano Metha S/A.

Veja o trailer de Ninguém é de Ninguém: