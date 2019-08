Matita Perê apresenta ensaio comemorativo na Varanda do Sesi

O grupo baiano Matita Perê, que completa 20 anos de estrada em 2019, rememora os primeiros anos de sua formação com um ensaio aberto comemorativo na Varanda do Teatro Sesi do Rio Vermelho, nesta terça-feira (27), às 21h. O ingresso custa R$ 20.

Formado pelos músicos e compositores Borega, Rafael Galeffi e Luciano Aguiar, o Matita contará com a presença de grandes parceiros de vida e som que são parte fundamental de sua história: o baterista George Soares, que atualmente mora na Itália e está de passagem pela Bahia, o contrabaixista Augusto Júnior, o flautista João Liberato e o saxofonista e flautista Val Alencar.

Reunidos novamente, a ideia é rememorar as velhas canções e arranjos que acompanham o grupo desde o início, a exemplo das instrumentais Budi e Samba dos Alfaiates da Misericórdia, ambas de Borega e registradas no primeiro CD do Matita (2001), assim como o baião Triângulo, de Luciano Aguiar, e o arranjo para Só Louco, de Dorival Caymmi.

A ideia de ensaio aberto deve-se à descontração com que os veteranos do Matita tratam esse reencontro musical, mas segundo seus integrantes é para se esperar um som da pesada, como sempre movimentado rítmica e harmonicamente. Um repertório que vai da intensidade do Baião Bachiado (Borega) – instrumental que integra o álbum Reino dos Encourados (2017) e foi vencedor do Festival da Educadora FM – ao balanço dissonante de Triste (Tom Jobim) deve esquentar a noite, que, entre outras performances, será alegrada com o arranjo de Morena Tropicana (Alceu Valença) e Garota de Ipanema (Tom Jobim e Vinicius de Moraes), em ritmo de xote, ou com a versão de Pau de Arara (Luiz Gonzaga e Guio de Moraes), tendo Lôro (Egberto Gismonti) como música incidental.