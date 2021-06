'Mato é quintal pra ele', diz baiano que é melhor amigo de Lázaro Barbosa

O principal motivo para a busca por Lázaro Barbosa, conhecido como o serial killer de Brasília, já estar em seu 12º dia é a grande habilidade do maníaco em se esconder no mato.

Para Jorcilei Rosa Sales, amigo que cresceu com Lázaro em Barra do Mendes, interior da Bahia, e trabalhou com ele em Goiás, o mato é como um quintal para o assassino, que se mostra experiente na região.

“Ali [em Goiás] é muito pequeno para ele; não tem dificuldade nenhuma. É como se ele estivesse dentro de uma casa. Ele é esperto, tem artimanha. Mas isso não quer dizer que seja feitiçaria”, contemporiza Jorcilei, em entrevista ao portal Metrópoles, ao negar que Lázaro tenha ligações com satanismo ou seitas.

Intolerância: Líderes religiosos denunciam violência de equipes policiais que buscam por Lázaro

“E ele [Lázaro] sabe se defender no mato, mesmo. Porque, imagina: nós estamos numa região de caatinga, onde tem muito espinho. E lá em Goiás não há espinhos na mata. Aqui tem xique-xique, unha de gato, muita madeira perigosa”, complementa. Em Cocalzinho, o bioma predominante é o cerrado.

Jorcilei é casado com Zilda, tia materna de Lázaro, e é o melhor amigo do criminoso. Eles se conheceram quando o foragido tinha 18 anos e Jorcilei, 21. Os dois eram vizinhos no povoado de Melancia, em Barra do Mendes.

Meme: Lázaro Ramos se 'assusta' após jornalista confundir seu nome com o de foragido de GO

Os dois mudaram-se para Goiás em busca de melhores condições de vida. Mesmo depois de Lázaro ter assassinado dois homens em Barra do Mendes, há mais de 10 anos, Jorcilei nunca teve medo do amigo.

“Eu não tenho um pingo de medo”, disse ele, que já deixou o amigo fazer a barba dele com uma navalha na mão.

Entenda a história: Busca por Lázaro, o 'serial killer do DF', completa 10 dias: o que se sabe até agora

Para o amigo de Lázaro, é uma questão de tempo até que o criminoso se entregue às autoridades.

“Na hora certa, ele vai a uma delegacia. Vai se entregar sem arma na mão, sem mochila; vai de boa. O tempo de se entregar, quem manda é o cansaço. No dia em que ele estiver exausto, cansado e abatido, vai se entregar, sem precisar usar nenhuma força policial”, afirma ao Metrópoles.