Matrícula online para rede estadual entra na reta final; veja calendário da semana

Chegou a reta final da matrícula online de alunos que querem uma vaga na rede estadual de ensino em 2023. Na segunda-feira (23) e terça (24), estudantes de qualquer série do Ensino Médio e suas modalidades (Educação Profissional e Tecnológica e Educação de Jovens e Adultos) podem fazer sua inscrição. Basta ter qualquer aparelho com conexão à internet, como celulares, computadores ou tablets.

As primeiras etapas da matrícula online contemplaram as Pessoas com Deficiência (PCD) e do Ensino Fundamental. As incrições deve ser feitas no Portal da Educação e seguir as orientações do próprio sistema.

São 44 cursos ofertados em 295 unidades escolares. Os estudantes do Ensino Médio poderão optar por algum curso técnico de nível médio. São 44 cursos ofertados em 295 unidades escolares, como Centros Estaduais e Territoriais de Educação (CEEPs e CETEPs), além das unidades compartilhadas em 220 municípios baianos. Dentre os cursos ofertados estão Enfermagem, Administração, Informática, Logística, Análises Clínicas e Nutrição e Dietética.

A partir do segundo ano, os estudantes deverão escolher um dos itinerários formativos ofertados pelas unidades escolares. Constituídos por um conjunto de estratégias com carga horária pré-definida, os itinerários possibilitam aos estudantes a preparação para prosseguimento dos estudos e para o mundo do trabalho e, dentre estes itinerários, está a Educação Profissional e Tecnológica. A SEC disponibilizou, no Canal do Youtube EducaçãoBahia1 e no Portal da Educação, o passo a passo da matrícula on-line.

Secretária de Educação do Estado da Bahia, Adélia Pinheiro afirma que a a matrícula on-line está sendo realizada com tranquilidade e enalteceu o engajamento em torno do processo.

"É importante reconhecer e valorizar o envolvimento da sociedade nesta grande mobilização para garantir todo mundo na escola. Da mesma forma, reconheço o empenho de todos os trabalhadores e trabalhadoras da Educação, nesta primeira semana de matrícula, para que ninguém fique fora da escola", afirma.

"Continuaremos focados neste objetivo, trabalhando com muita dedicação e mobilizando lideranças artísticas, religiosas, esportivas, para assegurar esse direito fundamental aos nossos estudantes. O trabalho continuará seguindo firme e forte neste propósito", completa a secretária.

Confira o cronograma da matrícula

20 de janeiro - Estudante de qualquer ano ou série do Ensino Fundamental, sem distinção da rede de ensino de origem.

23 e 24 de janeiro - Qualquer série do Ensino Médio e suas modalidades (Educação Profissional e EJA).

Documentos

A confirmação da matrícula acontecerá mediante a entrega da documentação exigida, dentro do prazo estabelecido no comprovante de matrícula, na unidade escolar em que o estudante foi matriculado. Veja a documentação necessária: via original do histórico escolar; vias originais e cópias legíveis da Carteira de Identidade (RG) ou Certidão de Registro Civil, do Cadastro de Pessoal Física (CPF), comprovante de residência (água, luz, telefone fixo ou móvel, gás encanado, Internet, contrato de aluguel, IPTU, cartão de crédito ou TV por assinatura) e da carteira de vacinação devidamente atualizada; cópia legível do RG e do CPF da própria mãe do estudante e ou do responsável legal.

Emissão de CPF

Estudantes que vão fazer a matrícula na rede estadual de ensino podem solicitar a emissão do CPF em nove unidades da Rede SAC da capital e do interior e em 14 colégios estaduais, até terça-feira (24), último dia da matrícula. A iniciativa é fruto de uma parceria do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) com a Secretaria da Educação do Estado (SEC). O CPF é um dos documentos necessários para a matrícula na rede estadual de ensino. Para a emissão do CPF, os estudantes menores de 16 anos devem estar, obrigatoriamente, acompanhados pelo pai, pela mãe ou por um responsável legal. Maiores de 25 anos devem procurar a Receita Federal.