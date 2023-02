Matrículas abertas: segunda língua mais falada no mundo, espanhol tem ensino oficial em Salvador certificado pelo Governo da Espanha

O interesse em seguir uma carreira diplomática fez com que a advogada Bartira Nunes, 28 anos, procurasse o Instituto Cervantes, em Salvador, para aprender a língua espanhola. “Escolhi a instituição por ser diretamente ligada ao governo da Espanha, o que facilitava o processo de conquista da certificação oficial DELE”, afirma.

DELE significa “Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira”. O Instituto Cervantes organiza e aplica os exames para emissão do documento, assim como a expedição de certificados e diplomas oficiais do Governo da Espanha para os estudantes.

A instituição oferece cursos de espanhol regulares com professores nativos, voltados para turmas em todos os níveis de aprendizado, presencialmente e, também, em videoaulas. Há turmas para adultos e crianças que, além de aprenderem o idioma, se aproximam da cultura dos países hispano-falantes.

“O Instituto Cervantes foi criado pela Espanha em 1991 para promover, ensinar espanhol e divulgar a cultura da Espanha e dos países hispano-falantes. A unidade de Salvador é uma das oito em operação nas principais capitais brasileiras, fazendo parte de uma rede mundial que se espalha por 90 capitais nos cinco continentes”, explica Daniel Gallego Arcas, diretor do Instituto Cervantes Salvador.

O idioma hoje é o segundo mais falado no mundo. Os brasileiros somam 28% do total de estudantes da língua ao redor do planeta, só perdendo em interesse para os americanos, de acordo com dados do mais recente ‘Anuário Espanhol pelo Mundo’, divulgado pelo Instituto Cervantes, em Madri.

SÓ VI VANTAGENS

Ser fluente no idioma e deter um dos seus diplomas oficiais de proficiência – além do DELE, existe o SIELE - (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española) – contribui como diferencial não só para quem busca uma carreira diplomática, como Bartira, mas também para conquistar um espaço no mercado de trabalho.

“A presença de multinacionais e empresas procedentes de Espanha e América Latina tem aumentado muito [na Bahia] nos últimos anos. São empresas espanholas relacionadas com energia, engenharia, informática e telecomunicações, de hotelaria e turismo, tais como Iberdrola, Abengoa, Telefónica, Banco Santander, por exemplo", destaca Daniel.

Quem quer garantir o ingresso em universidades de países hispano-falantes também precisa aprender o idioma. Inclusive, qualquer estrangeiro que queira fazer uma graduação ou pós em universidades de países que têm como língua oficial o espanhol deve possuir o DELE ou o SIELE.

“Por outra parte, há muitos brasileiros que realizam estúdios post-universitários de doutorado e pós-doutorado na Espanha e em países como Argentina ou Chile. Dominar o espanhol é necessário para se especializar ou ampliar estudos no exterior”, afirma o gestor.

Fachada da Instituição na Ladeira da Barra

Também não podemos esquecer o trabalho que o Governo Federal está iniciando no que diz respeito à política externa. “Isto trará um reforço e aumento significativo dos laços e relações comerciais e econômicas entre o Brasil e Argentina e o resto do continente americano”, reforça. “As línguas estrangeiras, e em especial o espanhol, têm valor em qualquer currículo para quem quer se inserir de forma qualificada no mercado de trabalho”, conclui.

As matrículas estão abertas para as primeiras turmas de 2023. O início das aulas está marcado para 4 de fevereiro.

CULTURA VALORIZADA

Localizado na Ladeira da Barra e com uma das vistas mais privilegiadas para a Baía de Todos-os-Santos, o Instituto Cervantes Salvador também é uma casa que valoriza a cultura dos países hispano-falantes e incentiva o intercâmbio cultural.

Frequentemente, a instituição realiza e apoia uma série de eventos e mantém as portas da Biblioteca José García Nieto abertas à visitação do público externo. O espaço literário conta com mais de sete mil obras em língua espanhola e um acervo digital com 14 mil itens.

Biblioteca José García Nieto

Lá, o público tem acesso de maneira gratuita a edições únicas, singulares e raras para o estudo e a compreensão das relações culturais, históricas, artísticas e literárias entre o Brasil e o mundo hispânico. O lugar é frequentado por públicos diversos: crianças, adolescentes, estudantes universitários e profissionais de vários setores.

PAIXÃO PELO IDIOMA

“Muitos de nossos alunos têm projetos de estudo ou viagem que envolvem o uso do espanhol, outros o precisam para o trabalho e querem poder usá-lo com propriedade tanto na oralidade quanto por escrito, muitos sentem uma atração grande pela língua e a cultura. Quaisquer desses motivos são suficientemente fortes para dar sentido e foco ao estudo e se dedicar com paixão à nova língua”, conta Daniel.

“Os docentes motivam todos eles desde o primeiro dia para usar a língua em atividades didáticas dinâmicas e divertidas com foco na comunicação e orientando-os para que desenvolvam estratégias de observação e autonomia que os ajudarão a aprender a língua de forma eficaz”, afirma.

“O corpo de professores é bastante qualificado. A respeitabilidade do Instituto foi o que me motivou a iniciar meu aprendizado com o Cervantes”, revela Bartira Nunes.

O PODER DO IDIOMA

Mais de 6 milhões de pessoas estudam o idioma no Brasil, o que representa 28% do total mundial, fazendo o país ficar atrás apenas dos Estados Unidos (37%) no ranking global;

Quase 489 milhões de pessoas no mundo têm o espanhol como língua materna (seis milhões a mais que em 2019). É a terceira em uma contagem global de falantes depois do inglês e do mandarim;

Os falantes de espanhol aumentaram 30% na última década e o número de estrangeiros que o estudam cresceu 60%, superando pela primeira vez o nível de 22 milhões de estudantes de espanhol em todo o mundo;

Na Internet, o espanhol é o terceiro mais utilizado (por 7,9% dos usuários) e alcança o segundo lugar na maioria das plataformas digitais: Facebook, Linkedin, Twitter, Wikipedia;

Mais de 907 mil estrangeiros vão a cada ano estudar na Espanha por três motivos principais: a oferta cultural, o clima e a atratividade do país;

Seus falantes têm um poder de compra conjunto de 9% do PIB mundial. É também a segunda língua mais relevante no setor de turismo linguístico;

É a segunda língua mais importante na cena internacional, a terceira língua da ONU, a quarta da União Europeia e a mais utilizada nas organizações de integração americanas e Iberoamericana.

Fonte: Anuário ‘O Espanhol no Mundo’

Volta às Aulas é um projeto do jornal Correio com oferecimento do Instituto Cervantes Salvador.







O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.