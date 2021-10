Matrix 4: Keanu Reeves e Carrie-Anne refletem sobre legado em vídeo

Dezoito anos depois de reinventar a cultura pop no cinema, o quarto filme da saga criada pelas irmãs Wachowski, The Matrix Resurrections promete marcar o renascimento da icônica trilogia que fez sucesso nos anos 2000. Depois do primeiro teaser, lançado há quase um mês, agora, os atores Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss refletem sobre o legado dos filmes no novo trailer da saga disponibilizado nesta quinta (7) no Youtube.

Nas imagens, Reeves, Moss e outros atores da franquia destacam o impacto cultural que Matrix teve na indústria do entretenimento, a reverberação em suas vidas e como é retornar ao universo criado pelas irmãs Lilly e Lana Wachowski. Confira:

Matrix Resurrections será lançado em 22 de dezembro nos cinemas de todo o país. O quarto filme Matrix continua a história iniciada no original de 1999, que aparentemente havia concluído com Matrix Reloaded e Matrix Revolutions, em 2003.

Além de Reeves e Moss, o elenco inclui estrelas adicionais de retorno, como Jada Pinkett Smith, Neil Patrick Harris e Lambert Wilson. Os recém-chegados incluem Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith e Ellen Hollman.