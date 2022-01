Matrix Resurrections chega nesta sexta (28) à HBO Max e plataformas digitais

O retorno de uma das mais importantes franquias do cinema já tem data para chegar ao streaming. Matrix Resurrections estreia na HBO Max nesta sexta-feira (28). E mais do que trazer de volta a velha guerra entre homens e máquinas e mostrar o destino de Neo (Keanu Reeves), o lançamento digital do filme contará com algumas novidades para os fãs.

Quem comprar o longa no Apple TV, por exemplo, vai receber mais de duas horas de conteúdo extra. São 128 minutos de material inédito que aprofunda detalhes da trama, os novos e velhos personagens, entrevistas com o elenco e muitas cenas de bastidores. Isso inclui um making of de como foi feita a perseguição de Trinity (Carrie-Anne Moss) e a luta entre o Neo e o novo Morpheus (Yahya Abdul-Mateen).

Além disso, os extras exclusivos do iTunes funcionam como uma ótima forma de se aprofundar no universo de Matrix para além de Resurrections. De acordo com a Warner Bros, a versão também traz um debate entre Reeves e Moss sobre a importância da franquia e suas relações com os personagens ao longo desses quase 25 anos que separam o filme original desta quarta sequência.

Veja o trailer de Matrix Resurrections:

Além da Apple TV, Matrix Resurrections será lançado para compra no Google Play e locação na Claro Video, Sky, Vivo e Prime Video. Em todos esses casos, assim como na HBO Max, não há nenhum extra.

A trama desta vez mostra Neo, na verdade, Thomas Anderson, vivendo como um criador de games que virou celebridade ao desenhar o jogo Matrix. Apesar disso, é profundamente infeliz e deslocado - ele não tem nenhuma memória do que viveu como Neo. Ao lado de uma mulher desconhecida, que mais tarde conheceremos como Trinity, ele descobre que a vida que conhece é uma elaborada fraude de uma ciber inteligência maligna..

Veja em que você precisa prestar atenção antes de voltar à velha história:



PÍLULA VERMELHA OU PÍLULA AZUL?

Depois que uma trégua entre máquinas e humanos foi alcançada, Neo retoma sua vida como Thomas Anderson, que trabalha como desenvolvedor de videogames; aparentemente ele leva sua vida normalmente, apesar de sofrer constantes ataques de pânico e flashbacks que o fazem discernir entre o que é e o que não é real. Em um desses episódios, Neo terá que decidir se segue novamente o coelho branco e toma a pílula vermelha ou azul.

NOVOS PERSONAGENS

Para este novo capítulo, Keanu Reeves permanece no papel do icônico Neo, assim como o personagem de Trinity é interpretado por Carrie-Anne Moss. Também estará presente Jada Pinkett Smith como Niobe, Lambert Wilson como Merovíngio e Daniel Bernhardt interpretando Agente Johnson. Juntando-se à história estão Yahya Abdul-Mateen II (Morpheus), Pryanka Chopra (Sati), Jonathan Groff (Smith), Eréndira Ibarra (Lexy), Jessica Henwick (Bugs) e Neil Patrick Harris (O Analista).

O ESCOLHIDO

Após ser profetizado pelo Oráculo, Anderson foi escolhido para ser o único capaz de acabar com a guerra que estava acontecendo entre os humanos e as máquinas. Quase 20 anos depois, essa ameaça está surgindo novamente, enquanto Neo aos poucos se lembra de quem ele era. Neo ainda será O Escolhido? Ou veremos um novo personagem capaz de acabar com essa guerra?

O AMOR ENTRE NEO E TRINITY

Depois de se sacrificarem para salvar a humanidade e ficarem livres da inteligência artificial, Neo e Trinity se reencontram, com o pequeno detalhe de que nenhum dos dois se lembra do outro. Mas, apesar disso, o sentimento fará com que eles se lembrem do que viveram e voltem juntos para a Matrix. Déjà vu.