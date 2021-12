Matrix Resurrections ganha novo trailer antes do seu lançamento

Matrix Resurrections, quarto filme da franquia, ganhou seu segundo trailer nesta seguda (6), liberado pela Warner Bros., e apresenta o protagonista Neo (Kaenu Reeves) em ação contra as máquinas que construíram a Matrix.

Veja o trailer:

Durante a CCXP Worlds 2021, realizada neste final de semana, a Warner liberou maiores informações sobre Matrix Resurrections através de um vídeo com depoimentos dos atores. Segundo o protagonista da trama, Keanu Reeves, a história tem início após Neo sofrer um colapso nervoso. Sua vida está diferente, e seu psicólogo, interpretado por Neil Patrick Harris, prescreve as pílulas azuis, para que ele continue preso na Matrix.

O filme, vale lembrar, se passa após os eventos da trilogia: Matrix (1999), Matrix Reloaded e Matrix Revolutions (ambos de 2003). Os três filmes foram escritos e dirigidos pelas irmãs Lana e Lilly Wachowski. Para o novo, Lana assume sozinha a direção.

Mesmo que Neo não seja, a princípio, o mesmo que conhecíamos, há alguns outros personagens no filme que estão dispostos a "acordá-lo". São os Bugs, um grupo de rebeldes que acredita no retorno dele e estão dispostos a tudo para recuperá-lo.

E logo o herói vai começar a perceber que há algo estranho no ar. Essa percepção começa em seu encontro com Trinity. Ou melhor... Tiffany. "Tiffany é mãe e esposa", explica Carrie-Anne Moss. "E adora motocicletas. Por meio de suas conversas com Thomas Anderson, ela sente que algo não está certo em sua vida", completa.

Matrix Resurrections estreia em 23 de dezembro nos cinemas de todo o país.