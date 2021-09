Matrix: Resurrections ganha primeiro trailer; assista

A Warner divulgou nesta quinta (0) o trailer oficial de Matrix Resurrections, o quarto filme da franquia criada pelas irmãs Wachowski, que definiram um gênero cinematográfico. Neste novo capítulo, dirigido apenas por Lana Wachowski, os atores Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss aos icônicos heróis Neo e Trinity.

Veja o trailer:

O filme, dirigido apenas por Lana Wachowski, também é estrelado por Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), Jessica Henwick (Star Wars: Episódio VII – O Despertar da Força), Jonathan Groff (Mindhunter), Neil Patrick Harris (Garota Exemplar), Christina Ricci (Escaping the Madhouse: The Nellie Bly Story, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça), Telma Hopkins (Disque Amiga para Matar), Eréndira Ibarra (Sense8), Toby Onwumere (Empire), Max Riemelt (Sense8), e Jada Pinkett Smith (Invasão ao Serviço Secreto, Gotham).

A estreia nos cinemas será em 16 de dezembro de 2021.