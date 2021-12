Matrix Resurrections não é começo de nova trilogia, diz Lana Wachowski

Lana Wachowski negou que haja planos para mais filmes da franquia Matrix após Matrix Resurrections, respondendo com firmeza a uma pergunta da Associated Press no tapete vermelho da pré-estreia do filme, que estreia nesta quinta (23).

"Quê? Quem foi que disse isso [que Resurrections vai começar uma nova trilogia]? Precisamos de um nome!", brincou ela. "Os meus produtores estão ali, não posso falar nada... Mas não".

Leia a sinopse oficial de Matrix Resurrections: “Em um mundo de duas realidades - a vida cotidiana e o que se esconde atrás dela - Thomas Anderson precisará escolher novamente seguir o Coelho Branco. Escolha, uma mera ilusão, é o único caminho para entrar ou sair da Matrix, que está mais forte, segura e perigosa do que nunca”

Veja o trailer de Matrix Resurrections: