Matrix Resurrections traz Neo e Trinity de volta 20 anos depois

Em 1999, estreava um dos filmes mais esperados da temporada: Star Wars I - A Ameaça Fantasma. Os fãs iriam saber, enfim, qual era a origem de Luke Skywalker e Darth Vader. Apesar do impacto e da ótima bilheteria (US$ 1,02 bilhão), a trama decepcionou.

O que acabou causando muito mais impacto naquele ano foi um outro filme, que, embora não tivesse o mesmo estardalhaço, se tornaria um cultuado clássico que misturava artes marciais, filosofia e tecnologia: Matrix, estrelado por Keanu Reeves e dirigido pelas irmãs Lana e Lilly Wachowski, que haviam realizado apenas o suspense Ligadas Pelo Desejo (1996). Depois de convencerem a Warner a investir US$ 60 milhões, elas entregaram o que prometiam: um filme revolucionário, com efeitos especiais inacreditáveis e uma trama profunda, com referência a Platão, por exemplo.

Agora, 22 anos depois do início da aventura, o protagonista Neo está de volta para se juntar a um grupo de rebeldes e lutar contra um inimigo ainda mais perigoso. Como o predestinado, é ele que tem a missão de livrar todos da Matrix. É verdade que o filme ganhou duas continuações muito inferiores ao longa original: Reloaded e Revolutions, ambas de 2003.

Carrie Anne-Moss com Reeves como Neo e Trinity (divulgação)

Neste novo Matrix Resurrections, dirigido apenas por Lana, a história se passa 20 anos depois. Agora, Neo usa sua identidade original, Thomas Anderson, e leva uma vida ‘normal’. Mas seu terapeuta lhe prescreve pílulas para neutralizar as coisas estranhas que vislumbra.

Ele também conhece uma mulher que lhe parece familiar mas não a reconhece como Trinity (novamente vivida por Carrie Anne-Moss). Quem aparece também é Morpheus (agora vivido por Yahya Abdul-Mateen 2º), que reabre sua mente para o mundo ‘real’.

A diretora Lilly Wachowski assumiu Matrix Ressurections sozinha, sem a irmã Lana (reprodução)

Numa participação na CCXP deste ano, em São Paulo, Reeves disse que a experiência da nova aventura foi desafiadora: “Assim como os primeiros, este longa é uma reflexão a partir do ponto de vista atual sobre as influências e construções tecnológicas do nosso mundo, e a forma como interagimos com elas. Eu acho que ele coloca um espelho diante de nós e nos pergunta o que e como estamos vendo”.

Reeves disse que Neo está passando por uma luta interna. “Ele se pergunta ‘Como cheguei aqui? Quem sou eu?’. Achei que tínhamos conquistado tanta coisa e então nos vemos nessa situação… E, ainda por cima, eu estou mais velho. Neo não é mais um jovem rapaz”, brinca.

Yahya Abdul-Mateen 2º é o novo Morpheus (divulgação)

Como nos filmes anteriores, as cenas de ação devem impressionar. Carrie Anne-Moss, em entrevista ao NY Times, disse como se preparou: “Treinei por meses para ficar forte. Aprender as lutas me tomaram muito tempo. E foi importante não me preocupar em ter que ficar parecida com o que eu era há 30 anos. Relaxei e decidi que ia dar conta. Poderia ter me pressionado, mas resolvi não fazer isso”.

O novo Matrix tem sido apontado como uma história de amor entre Trinity e Neo, em que ele faz tudo para salvar a amada. Os filmes anteriores já davam sinais do tamanho desse amor, mas agora tudo é mais explícito. Isso vai mexer com o público, com certeza.

Em cartaz nos circuitos UCI, Saladearte, Cinépolis e no Cine Metha Glauber Rocha