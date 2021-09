Matrix Resurrections | Warner divulga as primeiras imagens

A Warner Bros aqueceu para o lançamento do trailer de Matrix: Resurrections com a divulgação de um site oficial interativo. Os fãs foram à loucura com as primeiras imagens do novo longa-metragem da franquia. e brincaram com a semelhança entre o Neo atual e Jonh Wick, os dois personagems mais marcantes da carreira de Keanu Reeves, de 57 anos.

No endereço, o teaser é disponibilizado como uma experiência personalizada (em tempo real) para o tempo e localização geográfica de cada usuário. Quando os usuários escolhem uma pílula azul ou vermelha, é lançado um teaser trailer com visuais pré-selecionados e pré-aprovados intercambiáveis, GFX e com narração.

O teaser ainda conclui prometendo o lançamento do trailer para a próxima quinta-feira (9).