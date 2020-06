Mau tempo vai permanecer em Salvador até o próximo domingo

A quinta-feira (4) começou com chuva em Salvador e, se a previsão do tempo se confirmar, o cacau vai continuar caindo na capital baiana até o final de semana. De acordo com informações da Defesa Civil de Salvador, o tempo deverá se apresentar nublado hoje, com chances de chuvas fracas, por vezes moderadas, a qualquer hora do dia. Já entre a sexta-feira (5) e o sábado (6), aumentarão as chances de chuvas fracas, por vezes moderadas, na capital baiana. No domingo (7), o tempo deverá se manter nublado a parcialmente nublado com pequena chance de chuvas.

A Defesa Civil de Salvador recebeu 41 solicitações até às 11h desta quinta-feira (4). Foram 15 ameaças de desabamento, nove ameaças de deslizamento, oito deslizamentos de terra, três desabamentos parciais, duas avaliações de imóvel alagado, dois imóveis alagados, uma infiltração e uma orientação técnica.

A Codesal, órgão que integra a categoria de serviços fundamentais do município, atende normalmente a população pelo telefone gratuito 199. O órgão alerta que é importante que todos fiquem em suas casas e evitem aglomerações, única forma de conter a pandemia de coronavírus. Em situação de emergência, ligue para o telefone gratuito 199.