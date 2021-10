Maurício Souza agradece apoio após demissão e provoca Douglas Souza

Após ser demitido do Minas Tênis Clube, o jogador de vôlei Maurício Souza viu os números de seguidores nas redes sociais crescerem. Ao agradecer o apoio que recebeu, ele provocou o ex-colega de seleção, Douglas Souza.

“Estou passando para agradecer todo o apoio e o carinho que vocês tão me dando… Está sendo muito importante nesse momento que eu estou passando. E mais uma coisa… Eu tinha 200 mil seguidores e hoje eu tenho 700 mil! E graças a Deus eu não precisei ficar sambando em cima de cama e desfilando na quadra para ganhar o respeito e admiração de vocês”, disse o atleta demitido por homofobia.

Nessa quinta-feira (28), ele também fez um post ironizando o episódio que acabou culminando na sua dispensa. No Instagram, o jogador publicou uma imagem do Super-Homem beijando a Mulher Maravilha, fazendo referência a uma de suas polêmicas mais recentes.

Há cerca de duas semanas o atleta usou a mesma rede social para criticar o fato de que uma nova versão do quadrinho apresenta o herói como bissexual, gota d'água para patrocinadores pressionarem a equipe por medidas efetivas.

Demissão

Os bastidores do Minas Tênis Clube foram agitados nesta quarta-feira (27). Na última semana, o clube decidiu multar e afastar Mauricio pela série de declarações homofóbicas que o jogador vinha fazendo. Após uma retratação tímida, o atleta divulgou um vídeo pedindo desculpas, mas afirmando não estar arrependido. Sem convencer a opinião pública, principalmente os patrocinadores do Minas, o central foi desligado de maneira oficial do clube na tarde de ontem.

Pouco tempo após ser dispensado, Maurício foi às suas redes sociais confirmar a notícia. Ele, mais uma vez, reforçou que continuará defendendo aqui que julga ser o certo. "Sigo meu caminho plantando o que acredito, meu legado continua! O que deixarei para meus filhos e netos é o que conta no final".

Campeão olímpico com a seleção brasileira de vôlei no Rio-2016, Mauricio é conhecido pela postura conservadora. Recentemente, ele afirmou ser um homem que "preza a família" e que luta por valores bíblicos. "Lutar pelo que se acredita é para poucos! Pelos meus valores, crenças e propósitos eu irei até o fim! Custe o que custar".