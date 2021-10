Maurício Souza diz que errou ao pedir desculpas: 'Dei minha opinião'

Dois dias depois de ser demitido do Minas Tênis Clube por ter feito uma publicação polêmica nas redes sociais, o jogador de vôlei Mauricio Souza concedeu sua primeira entrevista. E reafirmou que 'não ofendeu ninguém' e que 'só deu sua opinião', se referindo ao post com teor homofóbico sobre o novo Super-Homem, que é bissexual.

Em uma conversa com o jornalista Thiago Asmar, do canal Pilhado, o atleta chamou de "galera da lacrolância" (pessoas que 'lacram' na web), se referindo às pessoas que se sentiram ofendidas com a postagem, e afirmou ser um homem que "veio da roça" e que foi "criado assim".

"Não ofendi ninguém no meu post. Eu dei minha opinião. Então, qualquer opinião que você dar na rede social pode ser homofobia, racismo... Essa atitude deles (internet) reforça ainda mais quem realmente é homofóbico, preconceituoso e racista. Porque isso fortalece eles, e eles destroem pessoas que não são", disse Maurício.

Apesar da demissão e das críticas, o jogador tem recebido apoio. Ele chegou a 2 milhões de seguidores no Instagram neste sábado (30) - antes da polêmica, tinha 200 mil.

"Eu fui apenas um objeto de toda essa movimentação. As pessoas viram que eu me posicionei e fui demitido, tanto do time, quanto da seleção também..., e elas se mobilizaram com isso, por pensarem como eu penso e também de estarem desgastadas dessa imposição. (...). Sei da minha responsabilidade. Não podemos mais ter exemplo como eu no Brasil. Como eu, existem milhares de pessoas que defendem a família, a pátria. Então, a gente não pode mais passar por isso. Estamos cansados de passar por isso".

Maurício ainda lamentou a onda de cancelamento na internet, e afirmou que respeita a comunidade LGBTQIA+.

"Já está implantado na sociedade esses cancelamentos. Eu acho que eu fui o estopim desses cancelamentos da internet. A partir de agora, isso vai ser inaceitável. Eles não pensam que a pessoa tem família, que sofre por isso. Além de fazer uma pessoa perder seu emprego, parar de fazer o que ama, por causa de pessoas que não têm pudor nenhum e que sentem o prazer de verem a outra pessoa prejudicada. Isso é muito injusto. Eu sei que eles (a comunidade LGBTQIA+) sofreram muito, foram muito injustiçados com o tempo, respeito a história, a bandeira, respeito cada indivíduo, mas fazer isso contra as pessoas de bem também não é justo. Essas atitudes têm que ser repensadas".

O jogador ainda disse que não queria ter feito o vídeo pedindo desculpas pelo post, mas que se retratou para não prejudicar a equipe. "Sei que eu errei em pedir desculpas, porque eu não estava errado, mas tinham coisas muito maiores por trás".