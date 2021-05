Mauro Cezar recebe alta após uma semana internado com covid-19

Na manhã desta quinta-feira (20), por meio de um vídeo gravado no seu canal do Youtube, o jornalista e comentarista Mauro Cezar Pereira, de 57 anos, revelou que teve alta do hospital São Camilo, em São Paulo, após conseguir se recuperar da covid-19. Ele foi internado no dia 13 de maio e contou que passou por momentos assustadores durante o período de internação.

Mauro, no entanto, não precisou ficar na UTI e nem também necessitar de respirador, apesar de ter tido a respiração comprometida.

"Foi uma semana muito difícil, especialmente até o domingo, porque tive febre alta, respiração muito comprometida. Tive que usar oxigênio, então foi bem complicado. Desde domingo para segunda que não tive mais febre e há 48 horas não estou mais usando oxigênio no nariz, por isso tive alta. (...) Consegui ganhar a batalha. Não cheguei ao estágio de respirador, UTI e esse tipo de coisa, mas não foi nada simples, especialmente nas madrugadas de tosse interminável e incerteza para onde você está indo, porque você não sabe o que vai acontecer. É bem assustador", explicou o jornalista.

Ainda no vídeo, Mauro Cezar revelou que não publicou nada em suas redes sociais para que o assunto não chegasse na sua mãe, que mora em Niterói, no Rio de Janeiro. A mãe do jornalista só ficou sabendo nesta quinta-feira (20), dia em que ele teve alta do hospital.

Além disso, Mauro também revelou que conseguiu manter algumas atividades profissionais durante esse período. Ele, inclusive, destacou que essa ocupação foi fundamental.

Com um vasto currículo, Mauro Cezar Pereira é um dos principais nomes do jornalismo brasileiro. Ao relatar que teve alta do hospital, o comentarista recebeu várias mensagens de apoio, seja de fãs ou de companheiros de profissional. Mauro, aliás, vem participando das transmissões do SBT durante a Libertadores, competição exclusiva da emissora.