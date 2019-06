Mauro Naves é afastado após revelar participação no 'caso Neymar'

O repórter Mauro Naves foi afastado da cobertura esportiva da Rede Globo na noite desta querta-feira (5). De acordo com a emissora, ele ficará 'na geladeira' até que o caso envolvendo a acusação de estupro ao jogador Neymar seja resolvido. A decisão foi tomada em comum acordo entre a Globo e o profissional.

O motivo é que o pai de Neymar revelou que o contato dele foi passado aos ex-advogados da modelo Nájila Trindade por Naves. O advogado José Edgard Filho, que representava a suposta vítima já era conhecido do jornalista antes do caso. Para a Globo, mesmo tendo uma participação pequena no caso, houve interferência do profissional, o que vai de encontro às diretrizes da emissora.

Há bastante tempo, Naves vem sendo um dos principais repórteres da Globo, atuando, inclusive, como setorista da seleção brasileira.

Leia a nota na íntegra:

O Jornal Nacional publicou ontem a carta aberta à imprensa divulgada pelos ex-advogados da mulher que acusa Neymar de estupro. Eles afirmam na carta que a reunião que tiveram com os advogados de Neymar foi feita a convite do pai do jogador. Hoje, em nota, o pai de Neymar desmentiu essa afirmação, disse que foi o advogado José Edgard Cunha Bueno que o procurou solicitando a reunião e que José Edgar obteve o contato dele por intermédio do repórter Mauro Naves, na quarta-feira da semana passada.

O repórter confirma as afirmações da nota do pai de Neymar, mas somente hoje relatou à Globo sua participação no episódio. Em sua defesa, Mauro Naves explicou que se limitou a repassar os contatos do pai de Neymar para o advogado, a quem já conhecia, porque esperava obter a história com exclusividade. E que quando o assunto se tornou público, avaliou que sua participação não teria relevância.

Mauro Naves é um profissional excelente, com grandes contribuições ao jornalismo esportivo da Globo, mas há evidências de que as atitudes dele neste caso contrariaram a expectativa da empresa sobre a conduta de seus jornalistas. Em comum acordo, o repórter Mauro Naves deixará a cobertura de esportes da Globo até que os fatos sejam devidamente esclarecidos.