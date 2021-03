Maviael Melo lança romance com live e música

Personagens viajam através dos espelhos durante uma pandemia, em um país assolado pela desigualdade e com uma desordem social prestes a se instalar. Em diálogo direto com a realidade, o poeta, cordelista e cantador Maviael Melo apresenta o romance O Espelho dos Girassóis (160 páginas | R$ 50), obra que será lançada de forma virtual no sábado (20), às 20h, em seu canal do YouTube.

No encontro que tem participação de Xangai, Aiace, Celo Costa, João Sereno e Pok Ribeiro, o autor mistura música e poesia para falar sobre o processo de construção do livro, seu primeiro romance. Lançado em pequena tiragem em outubro do ano passado, O Espelho dos Girassóis ganha agora uma 2ª edição pela Lei Aldir Blanc, com tiragem em Braille.

“Gosto dos romances, leio muito, às vezes até dois ao mesmo tempo. Já até havia escrito outro, mas não achei pronto pra lançar. O Espelho dos Girassóis veio durante a pandemia e foi assim, pedindo para ser lançado”, conta Maviael. Ilustrado pelo artista e amigo Cau Gomez, que também assina a capa e a contracapa, o romance está disponível para venda no Instagram do autor.

A trama conta a história da mulher da casa amarela, que viaja no espelho entre o passado e o futuro. No ir e vir, a personagem encontra figuras como a garota ruiva que era amiga de infância, o menino de óculos “fundo de garrafa” e uma gata estrábica. Com boa dose de realismo fantástico, o livro também conta com personagens bodes e cachorros belgas que não latem nunca, mas fazem discursos em libras.

Tudo isso em um contexto de “ditadura, desaparecimento, reuniões secretas, filosofias e isolamento próprio e também social”, explica Maviael. “A mulher se esconde em seu espaço por um tempo. Ela resolve enfim achar o real motivo do seu auto isolamento e quando decide sair de casa, o país está numa pandemia e desgovernado por uma praga eleita por alienados”, narra o autor.

A partir da leitura do livro, Maviael deseja que cada um “encontre em seu espelho o reflexo do papel cidadão” e saiba que “a fuga sempre termina por se desdobrar em novos enfrentamos”. “Então não há como se esconder é preciso lutar sempre”, reforça o autor.

Outro recado que Maviael manda para seus leitores é: “Fiquem em casa e aproveitem para ler mais, desligar a televisão, deixar o celular na estante por duas horas por dia e pegar um livro. Ainda não acabou a pandemia e ler é sempre bom pra alma”.

Serviço

O quê: Lançamento do livro O Espelho dos Girassóis, de Maviael Melo com ilustrações de Cau Gomez

Quando: Sábado (20), às 20h

Valor: R$ 50

Vendas: Instagram Maviael Melo