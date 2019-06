Maviael Melo recebe os amigos em cantoria

Pernambucano radicado em Salvador, Maviael Melo, 49 anos, traz um pouco de sua trajetória na música popular nordestina no projeto Conversaria, que tem largada hoje, no Teatro Sesc Casa do Comércio. “Será uma conversa com poesia, com alegria e melodia”, rima o músico, poeta e cordelista.

Entermeando causos e canções, Maviael será o anfitrião da noite. No caso desta edição, a conversaria será com o conterrâneo João Sereno (“meu parceiro mais constante”), com a cantora Ayace (“sou muito fã dela e temos uma música juntos”) e com Lazzo Matumbi (“ele gosta muito de me ver declamar e sempre queremos fazer algo juntos”). A direção musical é de Marcelo Fonseca e a direção artística de André Simões. Depois da estreia, o projeto pretende seguir itinerante.

A apresentação será filmada para ser exibida no canal do artista no Youtube - que reunirá uma série de bate-papos feitos por ele .“Vamos fugir do padrão de entrevistas convencionais”, adianta Maviael, que já gravou conversas com Lirinha, Josyara e Bule-Bule, entre outros.

SERVIÇO

Show: Cantoria

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio (Pituba)

Quando: neste domingo (16/06), às 20h

Ingresso: R$ 40 | R$ 20.