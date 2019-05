Maxi López pede rescisão e deixa o Vasco da Gama

Poucas horas após ser cortado da partida contra o Fortaleza, o atacante Maxi López decidiu deixar o Vasco. Na tarde desta sexta-feira (24), o argentino pediu uma rescisão amigável de contrato e a diretoria aceitou. As duas partes agora negociam como será a finalização do vínculo.



O pedido foi feito diretamente ao presidente Alexandre Campello, que aceitou a decisão do argentino. Seu contrato tinha duração até dezembro deste ano. As duas partes ainda não se manifestaram publicamente sobre a saída.



Maxi López havia sido comunicado no início do dia que não seria relacionado para o duelo contra o Fortaleza, domingo (26), no Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada pelo próprio técnico Vanderlei Luxemburgo. A motivação seria o peso acima do ideal.



"Na análise da comissão, que eu comando, entendemos que ele está fora daquilo que nós queremos. Estamos fazendo um trabalho individualizado, colocamos a comissão e a estrutura do Vasco à disposição dele para trabalhar, entrar em forma naquilo que nós queremos. Ele foi amável, tranquilo, aceitou o que nós colocamos", afirmou Luxemburgo, ao canal de vídeos do Vasco no YouTube.



A comissão do Vasco definiu uma programação específica de trabalhos para Maxi López realizar, com a intenção de perder peso e melhorar o seu condicionamento. Luxemburgo dissera que contava com o argentino para a sequência do Brasileirão, mas indicara que só voltará a escalá-lo quando metas forem alcançadas.



"Teve um pouco de resistência, o que eu gostei. Ele queria estar no grupo. Mas eu quero que ele faça o trabalho para que se torne o atleta que possa contribuir. Colocamos nutricionista, preparação física, departamento de ciência para que possamos fazer um trabalho crescente", acrescentou o treinador. Poucas horas após as declarações do técnico, o argentino decidiu pedir para sair do clube vascaíno.



No Vasco desde 2018, Maxi López marcou sete gols em 19 jogos pelo clube no ano passado. Nesta temporada, o argentino também já entrou em campo 19 vezes, mas com quatro gols. No domingo passado (19), na estreia de Luxemburgo no comando do time carioca, foi titular no empate por 1x1 com o Avaí, atuando pelos 90 minutos.