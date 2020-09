Maya Gabeira bate recorde de maior onda já surfada por uma mulher

A brasileira Maya Gabeira quebrou o recorde mundial de maior onda já surfada por uma mulher: nada menos que 22,4 metros (73,5 pés). A marca foi alcançada pela surfista há quase sete meses, mas só nesta quinta-feira (10), foi anunciada pela Liga Mundial de Surfe (WSL). De quebra, a carioca ainda ganhou o prêmio de Maior Onda do Red Bull Big Wave Awards (BWA) de 2020

Maya surfou a onda gigante no dia 11 de fevereiro, durante o Nazaré Tow Surfing, campeonato de ondas gigantes disputado na Praia do Norte, em Nazaré, Portugal. Ela bateu sua antiga marca de 68 pés (20,72 metros), o primeiro recorde feminino de maior onda homologado pelo Guinnes World Records, também surfado em Nazaré, em janeiro de 2018.

"Apesar de achar que não sou uma pessoa competitiva, estava muito concentrada e mais corajosa do que o normal neste dia. Estava arriscando bem mais e, quando larguei a corda [do jet-ski], tive a sensação de que poderia ser a maior onda da minha vida, mas não tinha certeza. A velocidade era muito alta e o barulho que a onda fez quando quebrou me fez perceber que esta era, provavelmente, a maior onda que surfei", declarou a carioca, em comunicado da WSL.

A carioca superou, entre dois e três pés (menos de um metro), a onda surfada pela francesa Justine Dupont no mesmo dia de prova, em Nazaré. Ela ainda foi melhor que o havaiano Kai Lenny, ganhador do prêmio de Maior Onda entre os homens, com 21 metros (70 pés).

"Este recorde mundial é realmente surpreendente porque o tamanho da onda foi mais alto até do que a onda do vencedor masculino, então, isso significa que uma mulher surfou a maior onda do ano no geral. Isso, para mim, era algo que eu havia sonhado anos atrás, mas, não como algo realista. Esse é um esporte extremamente dominado pelos homens, então ter uma mulher capaz de representar isso é bastante raro", disse.

O recorde de maior onda surfada da história também pertence a um brasileiro: Rodrigo Koxa. Em 8 de novembro de 2017, também em Nazaré, ele atingiu a marca de 24,4 metros (80 pés).