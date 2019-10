Mbappé é cortado pela França, que convoca Alassane Plea para vaga

Kylian Mbappé desfalcará a França nos dois próximos compromissos pelas Eliminatórias da Eurocopa. O atacante do PSG apresentou problema na coxa e foi cortado da relação do técnico Didier Deschamps. Assim, não encarará a Islândia, na próxima sexta-feira (11), e Turquia, na segunda-feira (14).

Para a vaga do jogador, foi convocado Alassane Plea, do Borussia Mönchengladbach, time líder do Campeonato Alemão. O atleta, de 26 anos, marcou quatro gols pela equipe na atual edição da Bundesliga. Revelado pelo Lyon, tem passagens pelo Auxerre e Nice. Não é a primeira vez de Plea na seleção francesa: ele já jogou por 10 minutos em um amistoso contra o Uruguai, em 2018.

Mbappé, por outro lado, volta a ser desfalque em campo. O atacante já ficou fora de quatro rodadas do Campeonato Francês nesta temporada, por conta de uma lesão sofrida em agosto, contra o Toulouse. Chegou a retornar e atuar no torneio contra o Bordeaux, no dia 28 de setembro. E também encarou o Galatasaray pela Liga dos Campeões, no dia 1º de outubro. Mas ficou de fora do último compromisso do seu time, no último sábado (5), contra o Angers.

A França é, atualmente, a vice-líder do Grupo H das Eliminatórias da Eurocopa. Tem os mesmos 15 pontos da Turquia, que aparece na primeira colocação, mas está atrás pelos critérios de desempate. A Islândia aparece em terceiro, com 12 pontos. Em seguida, estão Albânia (9 pontos), Moldávia (3 pontos) e Andorra (sem pontos).