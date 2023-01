Mbappé e Hakimi usam disfarce para circular nas ruas de Nova York

Mbappé e Hakimi estão curtindo nos nos Estados Unidos a semana de folga que ganharam do Paris Saint-Germain. Os dois resolveram curtir uma noite na Times Square, em Nova York - mas queriam uma experiência de anônimos. Assim, se disfarçaram cobrindo os rostos. A ideia, porém, não deu muito certo.

O fotógrafo Elder Ordonez, especialista em famosos, divulgou uma série de vídeos e fotos dos dois astros assistindo a uma apresentação de artistas de rua.

O disfarce escolhido por Mbappé e Hakimi foi uma balaclava. Também chamado de máscara de esqui ou gorro de ninja, o gorro é normalmente feito de lã e tem abertura do tamanho do rosto ou apenas dos olhos. Os craques do PSG completaram o visual com boné e capuz de jaqueta.

A noite na Times Square também foi registrada por Mbappé, que postou várias fotos do momento no Instagram. Na última segunda-feira, aliás, os amigos já haviam acompanhado a partida entre Brooklyn Nets e San Antonio Spurs, pela NBA. Na ocasião, os dois se encontraram com o astro Kevin Durant, dos Nets.

O atacante francês e o lateral marroquino ganharam uma semana de folga dos treinos e jogos do PSG, segundo o técnico Christophe Galtier. Com isso, os dois estão fora do jogo de sexta-feira (6), contra o Châteauroux, pela Copa da França. Ainda não foi confirmado se eles voltam no dia 11, contra o Angers, ou no dia 15, contra o Rennes.