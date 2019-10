Mbappé é o jogador mais valioso do mundo e CR7 não está no top 25

Kylian Mbappé é o jogador mais valioso do mundo. Especializado em valor de mercado de jogadores, o Transfermarkt atualizou sua lista e manteve o francês como o atleta mais caro do planeta. Segundo o site, o craque do PSG, de 20 anos, vale 200 milhões de euros (cerca de R$ 920 milhões).

Em segundo na lista, está um representante brasileiro: Neymar. Colega de time de Mbappé, o camisa 10 tem valor de 180 milhões de euros (quase R$ 830 milhões), 20 milhões de euros a menos que o líder da lista. Em terceiro, está o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, por 150 milhões de euros (R$ 690 milhões).

Apesar dos altos valores da lista, o que chama a atenção é outra coisa. Cristiano Ronaldo, astro português, não está no top 25. O jogador da Juventus só aparece na 26ª posição entre os mais valiosos, por 90 milhões de euros (R$ 413 milhões). O valor é o mesmo de Philippe Coutinho, meia do Bayern de Munique, mas o brasileiro é o 24º colocado.