Mbappé é o nome da Copa do Mundo até agora; e pode ser ainda mais

A essa altura, com a primeira semifinal da Copa definida e outros dois jogos de quartas de final imprevisíveis, já dá para traçar quais são os jogadores que mais têm se destacado no Mundial até aqui. A avaliação recai sobre a artilharia, assistências, influência dentro da seleção e impacto direto dentro de campo. Dito isso, há um nome que consegue preencher todos esses requisitos: Kylian Mbappé.

O camisa 10 e craque da França é artilheiro do Mundial do Catar com cinco gols - além de duas assistências. Nenhum jogador participou diretamente de tantos gols na competição até agora. E a crescente evolução de Mbappé na seleção começa a revelar seu impacto para a história das Copas.

Os nove gols marcados em apenas duas edições colocam o francês como o jogador que mais balançou a rede até os 24 anos de idade em Copas. O atacante do Paris Saint-Germain superou o Rei Pelé, que sustentava essa marca desde a década de 1960, quando o Brasil conquistou o bicampeonato e Pelé já havia anotado sete gols na soma das Copas de 1958 e 62.

Fazendo uma comparação com nomes mais recentes da história do futebol e que se destacaram em Copas do Mundo, Mbappé pode igualar ou até superar uma marca alcançada pelo alemão Miroslav Klose, maior artilheiro da competição. Klose precisou de duas edições de Copa para alcançar dez gols. Marcou cinco vezes em 2002, seu primeiro Mundial, e outros cinco em 2006, na Alemanha. Agora, restam sete gols para que o francês chegue nos 16, que dão o recorde ao alemão.

O ritmo do francês indica que ele está no caminho certo. Enquanto Klose tem média de 0,6 gols por jogo, Mbappé tem média de 0,81. Considerando sua importância para a França e a bola que vem jogando no Catar, seus números podem se tornar ainda mais relevantes caso a seleção francesa avance de fase contra a Inglaterra, adversária deste sábado (10), pelas quartas de final. A tendência, pela média dos gols e pela idade do jovem craque de 23 anos, é que uma possível mudança na artilharia histórica das Copas aconteça, seja em 2026 ou em 2030.

Se não basta comparar com o ex-jogador Klose, cabe agora uma análise diante dos dois maiores nomes do futebol atual: Messi e Cristiano Ronaldo. O português começou a Copa em vantagem contra o argentino, mas Messi vem fazendo uma grande competição, já anotou quatro gols e agora soma dez com a seleção argentina em Mundiais. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo marcou só uma vez no Catar e soma oito bolas na rede. As marcas foram atingidas em cinco edições disputados por cada um deles. Mbappé, em sua segunda participação, tem marca melhor que CR7 e bem próxima do camisa 10 argentino.

Ainda olhando para essa Copa do Catar, Mbappé se tornou o jogador que teve mais participações em gols até a disputa de uma quartas de final. O francês se igualou a James Rodríguez, que também tinha sete participações até as quartas da Copa de 2014, quando a Colômbia caiu para o Brasil.

Para além dos números, falar de Kylian Mbappé em Copas do Mundo é pensar no futuro ídolo de uma geração no futebol. O craque francês chegará ao Mundial de 2026, que será disputado nos EUA, México e Canadá, com 27 anos, faixa etária que muitos consideram o auge físico e técnico de grandes jogadores. Ainda há espaço para um outro Mundial, em 2030, quando terá 31, e, se o físico permitir, a possibilidade de jogar a Copa do Mundo de 2034. Se chegar a essa marca entraria num seleto grupo de atletas que alcançaram cinco Copas do Mundo.

Além da dupla Messi e Cristiano Ronaldo, os mais experientes em Copa são o alemão Lothar Matthäus e os mexicanos Andrés Guardado, Rafael Márquez e Antonio Carbajal. Desses, só o alemão foi campeão do mundo, em 1990.

O que esperar de Mbappé contra a Inglaterra

Diante da Inglaterra, Mbappé terá pela frente um forte esquema de marcação montado pelo treinador Gareth Southgate. A tendência é que a formação tática defensiva seja a mesma que entrou diante de Senegal, pelas oitavas, quando a Inglaterra aplicou 3x0. Mas entre todos os escalados do time inglês, um deles em especial chama a atenção: Kyle Walker.

O lateral direito que atua no Manchester City é um velho conhecido de Mbappé, e o encontro promete ser intenso em campo. Isso porque os dois jogadores têm como uma de suas principais características a velocidade. Walker já registrou pelo City impressionantes 37,8 km/h, enquanto Mbappé nesta Copa chegou a 35,3 km/h em uma arrancada que deu pelo lado esquerdo no duelo contra a Polônia, pelas oitavas de final.

O problema do lateral inglês será segurar, também, as finalizações do camisa 10 francês. Kylian tem uma média de 5,3 finalizações por jogo, um número considerado alto para partidas de Copa do Mundo. Dessa frequência de chute, em média 2,5 deles têm direção certa ao gol, dando trabalho aos goleiros adversários. Contra a Polônia, além da alta velocidade atingida, Mbappé ainda teve dois gols anotados, ambos da entrada da grande área.