Mbappé faz golaços, França bate Polônia e vai às quartas na Copa

A França está, mais uma vez, entre as oito melhores equipes da Copa do Mundo. Com gol histórico de Giroud e duas pinturas de Mbappé, a atual campeã venceu a Polônia por 3x1, neste domingo (4), no estádio Al Thumama, e avançou às quartas de final no Catar. É a terceira vez seguida que a equipe chega à etapa.

No fim, Lewandowski descontou com gol de pênalti, mas não foi o suficiente para uma reação. Agora, os Bleus voltam a jogar no próximo sábado (10), às 16h, no estádio Al Bayt. O adversário será o vencedor do duelo entre Inglaterra x Senegal, na tarde deste domingo.

A vitória da França foi especial para Giroud e Mbappé. Reserva de Benzema, o centroavante ganhou a titularidade após a lesão do jogador do Real Madrid e vem aproveitando. Ao balançar as redes da Polônia, se tornou o maior artilheiro da história da equipe, com 52 gols – um a mais do que Thierry Henry.

Já o atacante do Paris Saint-Germain brilhou sobre a Polônia com dois golaços no segundo tempo e, aos 23 anos, virou o goleador isolado da Copa do Catar, com cinco gols, além de duas assistência. Não para por aí: Mbappé ainda chegou a nove gols em Mundiais, superando Maradona e Cristiano Ronaldo, ambos com oito.

Os franceses dominaram o jogo, ainda que tenham sido um pouco ameaçados pelos poloneses no primeiro tempo. A primeira boa oportunidade dos atuais campeões surgiu aos 12 minutos, em chute de longa distância de Tchouaméni mas o goleiro Szczesny defendeu bem. A primeira boa chance da Polônia só veio aos 20 minutos, com Lewandowski, com uma bomba que saiu à esquerda.

Quando parecia que o jogo iria para o intervalo em 0x0, a França abriu o placar, aos 43 minutos. Mbappé deu passe na medida para encontrar Giroud, livre na área. O atacante finalizou cruzado e balançou as redes. No segundo tempo, ele quase deixou mais um. Seria um golaço, de bicicleta, mas o árbitro já havia parado a jogada.

Coube a Mbappé ampliar para a França. Em contra-ataque, Griezmann encontrou Giroud, que acionou Dembélé. Ele cortou para dentro e encontrou Mbappé, que chutou na gaveta, aos 28. Aos 45, mais um golaço do camisa 10. Thuram apareceu e serviu o astro na grande área. Mbappé mandou uma bomba com chute cruzado. Szczesny até tocou na bola, mas ela entrou no ângulo: 3x1.

No finzinho, aos 53 minutos, Lewandowski até descontou de pênalti, mas já era tarde para a reação da Polônia, que foi eliminada.