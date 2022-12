Mbappé não comemora o título, mas é o artilheiro da Copa do Mundo

Grande protagonista da seleção da França na Copa do Mundo do Catar, o atacante Mbappé não ergueu a taça de campeão, mas ganhou um dos troféus entregues pela Fifa na cerimônia de premiação do encerramento do Mundial, a Chuteira de Ouro. Autor de oito gols, ele foi o artilheiro do torneio.

Três dos oito gols marcados foram comemorados na final contra a Argentina. Mbappé marcou três tentos, dois deles de pênalti. A partida terminou empatada em 3x3 e a taça foi decidida nos pênaltis. Primeiro a cobrar pela França, Mbappé converteu mais uma vez, mas viu sua seleção amargar o vice-campeonato.

Messi foi o vice-artilheiro, com sete gols marcados, dois deles no jogo da final. Julián Álvarez, também da Argentina, e Giroud, da França, ficarem em terceiro lugar no ranking da artilharia, com quatro gols anotados cada.

A Bola de Ouro, troféu entregue ao craque da Copa do Mundo, ficou com Lionel Messi. Mbappé ficou com o segundo lugar e Modric, da Croácia, em terceiro.