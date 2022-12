Mbappé no ônibus? Sósia do atacante viraliza após vice na Copa

O que você faria um dia depois de perder a final da Copa do Mundo? O astro francês Mbappé resolveu dar uma voltinha de ônibus no Brasil. Ao menos, esse é o meme que está rolando nas redes sociais. É que um homem parecido com o atacante apareceu no transporte público, foi flagrado e a foto acabou viralizando.

Para completar a brincadeira, o brasileiro ainda aparece na imagem com um semblante triste. Campeã do Mundial da Rússia, em 2018, a França foi derrotada pela Argentina, nos pênaltis, na decisão no Catar.

Veja as reações nas redes sociais: