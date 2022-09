Mbappé se recusa a participar de fotos e causa briga na seleção

Faltando praticamente dois meses para o início da Copa do Mundo, em novembro, no Catar, a seleção da França parece não viver os seus melhores dias quando o assunto é o relacionamento entre os atletas.

Um dos principais jogadores da equipe, o atacante Mbappé, do PSG, se recusou a participar de uma sessão de fotos com a seleção, programada para esta terça-feira (20). A situação gerou tensão interna no grupo.

Em nota enviada à agência AFP, Mbappé e sua equipe lamentaram a ausência no evento, mas garantiram que o episódio não afetará o desempenho do atacante dentro de campo.

"Kylian Mbappé e seus representantes lamentam profundamente que não foi possível entrar em acordo à vista da Copa do Mundo", diz a nota.

"Obviamente, isso não coloca em questão o seu comprometimento e determinação em contribuir para o sucesso coletivo da seleção nacional nos eventos importantes que virão",completa outra parte do comunicado.

Desde março, Mbappé tem travado briga com a Federação Francesa por conta de direitos de imagem. Esse ano, o jogador se recusou a participar de um evento da seleção do seu país com patrocinadores e também gerou desconforto.

O jornal L'Équipe chegou a noticiar que Mbappé tem feito imposições sobre quais eventos e patrocinadores quer estar ligado. Além disso, o jogador do PSG tem questionado que alguns jogadores da seleção aparecem mais do que outros.

Atual campeã do Mundo, a França jogará duas partidas pela Nation League nos próximos dias. Na quinta-feira (22), encara a Áustria. Já no domingo (25), será a vez da Dinamarca.