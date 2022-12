Mbappé se torna o maior goleador em finais de Copa do Mundo

Mbappé demorou a chamar o protagonismo para si na final da Copa do Mundo do Catar contra a Argentina, mas reagiu de forma brilhante no segundo tempo do jogo disputado no estádio Lusail, neste domingo (18), e foi um dos nomes do confronto, apesar da França ter ficado com o vice-campeonato.

Decisivo, o jogador de 23 anos marcou os três gols da seleção francesa na etapa final e levou a decisão para os pênaltis. A reação começou após o intervalo, quando a Argentina vencia o duelo por 2x0.

Apesar de não ter erguido a taça, os números o colocam numa prateleira rara. Mbappé se tornou o segundo jogador a conseguir fazer um hat-trick numa final de Copa. Antes dele, só o inglês Geoff Hurst conseguiu o feito, em 1966.

Campeão da Copa de 2018 com apenas 18 anos, Mbappé também colocou o nome em outra lista seleta, de jogadores que conseguiram marcar em duas finais de Mundial. Antes, Vavá, Pelé, Breitner e Zidane já haviam conseguido o feito.

Além disso, Mbappé ele se isolou como maior goleador em finais de Copa. Nenhum jogador balançou a rede quatro vezes em decisões do Mundial como ele. Além dos três anotados contra a Argentina neste domingo, ele assinou um na final de 2018, quando a França foi campeã.